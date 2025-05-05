МЧС предупредило москвичей о новом заряде мокрого снега и ветре

Tекст: Мария Иванова

Мокрый снег вновь ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на 6 мая, предупреждает столичное управление МЧС. По информации ведомства, осадки в виде дождя и мокрого снега начнутся с 21.00 5 мая и продолжатся до утра, при этом в северных районах прогнозируется налипание снега на провода и деревья, отменчает ТАСС.

В МЧС добавили, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, что может усугубить погодную ситуацию. Спасатели просят горожан быть осторожнее при выходе на улицу и по возможности избегать парковки автомобилей под деревьями и линиями электропередач.

Аналогичное предупреждение выпустило и Главное управление МЧС по Московской области. Напомним, что два дня назад из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упали десятки деревьев, были повреждены линии электропередачи. Тогда без электричества остались 26 тыс. жителей области, были обесточены 237 линий и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области. Энергетическая авария, вызванная циклоном в Подмосковье, стала самой крупной за 15 лет.

2 мая в столице объявляли предпоследний уровень погодной опасности из-за аномального похолодания.