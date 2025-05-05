То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
МЧС предупредило москвичей о новом заряде мокрого снега и ветре
В ночь на 6 мая в Москве и Подмосковье ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 15 метров в секунду, сообщил столичный главк МЧС.
Мокрый снег вновь ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на 6 мая, предупреждает столичное управление МЧС. По информации ведомства, осадки в виде дождя и мокрого снега начнутся с 21.00 5 мая и продолжатся до утра, при этом в северных районах прогнозируется налипание снега на провода и деревья, отменчает ТАСС.
В МЧС добавили, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, что может усугубить погодную ситуацию. Спасатели просят горожан быть осторожнее при выходе на улицу и по возможности избегать парковки автомобилей под деревьями и линиями электропередач.
Аналогичное предупреждение выпустило и Главное управление МЧС по Московской области. Напомним, что два дня назад из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упали десятки деревьев, были повреждены линии электропередачи. Тогда без электричества остались 26 тыс. жителей области, были обесточены 237 линий и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области. Энергетическая авария, вызванная циклоном в Подмосковье, стала самой крупной за 15 лет.
2 мая в столице объявляли предпоследний уровень погодной опасности из-за аномального похолодания.