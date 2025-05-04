Энергоаварию в Подмосковье назвали самой крупной за 15 лет

Энергетическая авария из-за циклона в Подмосковье стала самой крупной за 15 лет

Tекст: Денис Тельманов

В субботу в Дмитровском округе Подмосковья произошла энергетическая авария, по масштабам превосходящая други ЧП за полтора десятилетия, передает ТАСС. Глава муниципалитета Иван Курданин отметил, что подобных случаев в районе и в области за последние 15 лет не было. Сейчас на устранении последствий циклона работают 38 аварийных бригад.

Курданин уточнил, что основной сложностью стало восстановление линий электропередачи 35 кВ, находящихся в труднодоступных местах – лесах и болотах. Бригадам пришлось шесть часов пробираться к одной из линий у деревни Федоровка через заболоченную пойму реки Лутоня.

К устранению последствий подключились специалисты из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска. Курданин подчеркнул, что главная задача – восстановление высоковольтных линий, без которых невозможно вернуть электричество по сетям низкого напряжения.

Работы продолжаются круглосуточно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что стихия повредила более 300 опор ЛЭП, а фидерные бригады были направлены из более чем 20 регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение в Московской области оказалось нарушено из-за сильного циклона с мокрым снегом и ветром, в результате чего без электричества остались 348 населенных пунктов.

Десятки поселков Подмосковья остались без света. Работы по восстановлению электричества власти пообещали завершить в течение дня. При этом директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор сообщил, что восстановление электроснабжения в 300 населенных пунктах ожидается к полуночи.