Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Грузия обвинила Британию в «агрессии»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «агрессией» со стороны Великобритании недавние санкции против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ» за якобы антиукраинскую позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Не будем воздерживаться от оценок. Это (санкции) – агрессивное нападение на Грузию, – сказал он. – В сегодняшнем мире гибридная война не менее действенная, чем ракеты. Санкции – это оружие, инструмент гибридной войны».
По его словам, «правительство Великобритании напало на свободные грузинские СМИ, в реальности желая их закрытия, заменив пропагандой».
В интервью телекомпании «Имеди» Шалва Папуашвили заявил, что у грузинской стороны «есть право защищаться от агрессии Великобритании против грузинских медиа».
Он предположил, что британское правительство просто не хочет, чтобы свободная пресса рассказывала, как оно сорвало российско-украинские договоренности в 2022 году, вскоре после начала СВО.
Председатель парламента Грузии отметил, что экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс открыто говорит о влиянии «глубинного государства» на британские СМИ.