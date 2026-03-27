Грузия обвинила Британию в «агрессии»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Не будем воздерживаться от оценок. Это (санкции) – агрессивное нападение на Грузию, – сказал он. – В сегодняшнем мире гибридная война не менее действенная, чем ракеты. Санкции – это оружие, инструмент гибридной войны».

По его словам, «правительство Великобритании напало на свободные грузинские СМИ, в реальности желая их закрытия, заменив пропагандой».

В интервью телекомпании «Имеди» Шалва Папуашвили заявил, что у грузинской стороны «есть право защищаться от агрессии Великобритании против грузинских медиа».

Он предположил, что британское правительство просто не хочет, чтобы свободная пресса рассказывала, как оно сорвало российско-украинские договоренности в 2022 году, вскоре после начала СВО.

Председатель парламента Грузии отметил, что экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс открыто говорит о влиянии «глубинного государства» на британские СМИ.