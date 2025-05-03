Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Россети: Электричество вернется в Клин, Солнечногорск и Талдом к полуночи

Tекст: Вера Басилая

Пятигор сообщил, что восстановление электроснабжения после аварии в Подмосковье завершится к полуночи. Электричество к этому времени вернется в населенные пункты Клинского, Солнечногорского, Талдомского, Дмитровского и Мытищинского районов. В Истринском районе и ряде других территорий подачу электричества планируется восстановить до 19.00, передает 360.

Пятигор уточнил, что к полуночи планируется подключить оставшийся Дмитровский район – 37 населенных пунктов, в Клинском осталось включить 23 населенных пункта, по Мытищинскому завершить, соответственно, один населенный пункт, в Солнечногорске – 80 населенных пунктов, в Талдомском – 53 населенных пункта. Он отметил, что в Дмитровском районе возможно задержка, и работы могут продолжиться ночью.

Ранее Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние пятнадцать лет.

Напомним, из-за случившегося в регионе остались без электричества 18 тыс. челове.

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