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Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье
Россети: Электричество вернется в Клин, Солнечногорск и Талдом к полуночи
Восстановление электроснабжения после сильного циклона с мокрым снегом и ветром в Подмосковье в 300 населенных пунктах ожидается к полуночи, сообщил директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
Пятигор сообщил, что восстановление электроснабжения после аварии в Подмосковье завершится к полуночи. Электричество к этому времени вернется в населенные пункты Клинского, Солнечногорского, Талдомского, Дмитровского и Мытищинского районов. В Истринском районе и ряде других территорий подачу электричества планируется восстановить до 19.00, передает 360.
Пятигор уточнил, что к полуночи планируется подключить оставшийся Дмитровский район – 37 населенных пунктов, в Клинском осталось включить 23 населенных пункта, по Мытищинскому завершить, соответственно, один населенный пункт, в Солнечногорске – 80 населенных пунктов, в Талдомском – 53 населенных пункта. Он отметил, что в Дмитровском районе возможно задержка, и работы могут продолжиться ночью.
Ранее Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние пятнадцать лет.
Напомним, из-за случившегося в регионе остались без электричества 18 тыс. челове.
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