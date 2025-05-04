Технократы – мотор американского консервативного поворота

Консервативный поворот сегодняшней Америки никак не может найти адекватного выражения. Либеральная пресса (а другой в мире почти не осталось) подает дело как какой-то нонсенс, дефект, выламывающийся из нормального хода вещей, саму же сегодняшнюю вашингтонскую команду рисует людьми не вполне нормальными.

Традиционные консерваторы, такие как Стив Бэннон, склонны указывать на американские консервативные традиции – старый аристократизм Юга, традиционный американский изоляционизм и протекционизм, и это уже, конечно, гораздо более конкретные конструкции.

Однако тот же Стив Бэннон явно раздражен обилием в лагере нынешнего американского президента тех, кого принято называть технократами и цифровиками (Илон Маск, Питер Тиль) со всеми их технологиями. Что совсем запутывает людей: все же куда ведет страну команда «Сделаем Америку снова великой» – назад в прекрасный консервативный мир прошлого или вперед в прекрасный высокотехнологичный век будущего?

Правильный ответ, думаю, будет таким: нынешний Белый дом действительно желает откатить Америку в эпоху до глобализации, когда на идеях изоляционизма и протекционизма страна совершила технологический рывок и стала сильнейшей экономикой планеты. Этот рекорд и желает повторить 47-й президент, одновременно идеологически шагая в XIX век, но технологически – в век XXII. И веря в то, что именно консервативные идеалы помогут Америке аккумулировать здоровые силы нации и «полететь на Марс».

И надо сказать, что звучит это совсем не глупо. Идеи археофутуризма давно пробивают себе дорогу. И в России в том числе. Все это заставляет внимательней присмотреться к технологическому лагерю нынешней президентской команды. К тем, кого тот же Стив Бэннон критикует за ненастоящий, поддельный консерватизм. Критикует, кстати, совершенно справедливо. Но если консерватизм технократов и правда ненастоящий, потенциал их может оказаться по-настоящему мощным. Так что присматриваться к ним необходимо. Ведь здесь речь идет о технологиях. А технологическую гонку никто не отменял.

Итак, хотя большую часть команды Трампа представляют настоящие консерваторы, более того, чуть ли не две трети назначенцев – консервативные католики, все же самые влиятельные в президентской команде люди – Илон Маск и Питер Тиль (основатель компаний PayPal и Palantir) – либертарианцы и технократы, люди далекие и от традиционного христианства, и от традиционного консерватизма. Кстати, Вэнс – будущий возможный американский президент – тоже человек из команды Тиля и его выдвиженец. Правда, Вэнс – католик. С Маском Тиля сближает то, что он также провел свою юность в ЮАР, а с Трампом – немецкие корни.

Но что у этих людей в головах? Почему Силиконовая долина пошла за Трампом? Почему в числе попутчиков (назовем их пока так) консерваторов оказались даже «технофеодалы»? Этот термин, придуманный Янисом Варуфакисом, означает крупных цифровиков, которые фактически «правят нами», как прежние феодалы своими крестьянами. Мы передаем Amazon, Google, Apple, Meta* (запрещена в России) свои данные «в обмен на доступ к их облачным сервисам», оказываясь, таким образом, в полной зависимости от них.

«Цифровым концлагерем» нас пугают давно. Действительно, ИИ завтра легко может стать нашим слугой-повелителем, который будет обволакивать нас столь комфортным облаком виртуальной реальности, что легко обратит в своих добровольных рабов. И это совсем не шутки. Но оказывается, что за «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 30-е годы прошлого века. Именно на эти годы пришелся недолгий, но довольно яркий взлет «Техната» (англ. The Technate) или технологического движения (Technocracy movement). Кстати, дедушка Маска по материнской линии Джошуа Холдеман был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение.

«Технат» был утопическим проектом, разработанным американскими инженерами Уильямом Х. Смитом (придумавшим само слово «технократия»), Торстейном Вебленом и Говардом Скоттом. Последний основал и возглавил само технократическое движение. Сама идея «Техната» звучит так: наш мир стал слишком сложным и техногенным; финансисты, бизнесмены и политики, которые прежде управляли миром, более, как видим, не справляются, приведя его к депрессии и краху. А значит, миром должны править инженеры. Звучит вроде бы неплохо. Но выглядела утопия несколько пугающе, в духе популярных в то время тоталитарных идеологий. Может быть, точнее назвать ее предельным рационализмом.

Границы и гражданство отменялись. Деньги также отменялись, вместо них вводилась условная единица, завязанная на энергию (как основную единицу измерения всякого производства). Население, по мнению технократов, должно было поменять свои имена на личные номера и стать винтиками единой технологической машины. Участники движения Technocracy Inc. облачались в единую униформу, состоящую из дорогого двубортного костюма, серой рубашки и синего галстука. У движения был свой знак, похожий на серо-красный инь-ян (символизирующий баланс потребления и производства). А также собственные знаки приветствия – все в духе времени.

Разумеется, технократы выступали резко против либерального нового курса и банкиров, стоящих за Рузвельтом, и с симпатией относились к правым движениям Европы. Самого Говарда Скотта постоянно обвиняли в диктаторских замашках. Особенно любопытно взглянуть на географическую карту государства «Технат», от которой повеет чем-то очень знакомым: Северную Америку от Панамы до Северного полюса, включая Гренландию и Канаду, технократы называли независимой, самодостаточной географической единицей (именно она и носила имя «Технат»). Подобными же независимыми единицами технократы видели СССР и Европу.

Итак, мир без политиков, финансистов и с «энергетическими сертификатами» (узнаёте мотивы криптовалюты?) вместо денег – такая идея могла показаться заманчивой. Но технократы оказались не очень хорошими организаторами. Добившись в начале 1930-х годов кое-какого успеха, движение стало быстро распадаться на фракции и захирело. Однако некоторые идеи технократов, как видим, вполне живы и по сей день.

Действительно ли Илон Маск оказался увлечен проектами своего деда, да еще сумел убедить Трампа в возможности их реализации на новом уровне технологий? Оставим этот вопрос пока открытым. И укажем, кстати, на похожие разработки в СССР, с которым у технократов и правда было много общего. Это прежде всего идеи тектологии А. Богданова, а также проект «электронного государства» ОГАС академика Глушкова. Если 100 лет назад технологическое развитие мира еще не позволяло осуществить проект «Техната» в полной мере, то сегодня в том или ином виде он вполне может быть реализован.

Давайте взглянем еще на одного техно-гуру, имя которого склоняется (в том числе и у нас) в качестве «теневого идеолога» трампизма и разных прочих подобных имен. Кертис Ярвин – вундеркинд, блогер и сетевой философ, который удачными мемами смог кристаллизовать запрос технарей (условно говоря, Силиконовой долины) на новое отношение ко всему. Можно сказать – кристаллизовать новую идеологию. Ей даже было придумано загадочное имя: «темное просвещение». Впрочем, вся она сводится по большому счету к одному очень простому тезису: порядок лучше, чем беспорядок. Казалось бы – тезис уровня пятилетнего ребенка. Однако ничего удивительного в том, что сознание, изнасилованное либерализмом, воспринимает его как откровение.

В общем, Ярвину удалось достучаться до сердец обитателей Силиконовой долины и принести им новую истину. Пользуясь броскими образами из популярных фильмов, Ярвин доказывает элементарное: либерализм и демократия – это просто идеологический мусор, которым забиты ваши головы, и который не работает, а работают вещи совсем иные. И когда вы что-то начинаете делать, вы начинаете отлично это понимать. Только самые базовые, простые, очищенные от идеологического мусора вещи работают по-настоящему. В сущности, Ярвин говорит что-то близкое к технократам: государство должно строиться и управляться как большая корпорация, или даже, скорее, как некая техно-монархия.

Кстати, одну из его рабочих идей – уволить всех чиновников среднего звена – нынешняя команда, похоже, услышала. Во всяком случае, Стив Бэннон и Питер Тиль, познакомившись с Ярвином и его идеями, остались от него в восторге. Вэнс также заметил, что «Ярвин оказал на него влияние». О репутации техно-гуру в среде трампистов говорит и тот факт, что в январе 2025 года он был приглашен в качестве «неофициального почетного гостя» на инаугурацию Трампа.

Что ж, может и правда трампистам удастся упразднить старое бюрократическое и построить на его месте новое эффективное «цифровое» государство, основанное на прямых связях креативной молодежи Силиконовой долины с Белым домом? Присмотреться к этой стороне деятельности нынешней вашингтонской команды, во всяком случае, стоит. Очевидно, что конкуренция в сфере «эффективного государства» в ближайшее время будет только нарастать.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ