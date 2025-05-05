«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Экс-вице-премьер Сербии Вулин решил поехать в Москву на 9 мая
Бывший заместитель руководителя сербского правительства и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин намерен прибыть в российскую столицу на 80-летие Победы в Великой Отечественной, сообщили в его пресс-службе.
Вулин приедет по приглашению высшего руководства России на традиционный военный парад в Москве, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Напомним, Вулина не включили в состав нового правительства Сербии из-за давления Евросоюза. До этого Брюссель требовал убрать Вулина из нового правительства Сербии.