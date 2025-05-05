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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 19:10 • Новости дня

    Экс-вице-премьер Сербии Вулин решил поехать в Москву на 9 мая

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший заместитель руководителя сербского правительства и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин намерен прибыть в российскую столицу на 80-летие Победы в Великой Отечественной, сообщили в его пресс-службе.

    Вулин приедет по приглашению высшего руководства России на традиционный военный парад в Москве, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вулина не включили в состав нового правительства Сербии из-за давления Евросоюза. До этого Брюссель требовал убрать Вулина из нового правительства Сербии.

    5 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.

    У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

    На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

    В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

    Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет, как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    4 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    При взрыве газа в Москве пострадали дети

    Депздрав: Пострадавшие от взыра газа в Москве дети находятся в нетяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, ранение получили пять человек, в ом числе двое детей. Их состояние оценивается как нетяжелое.

    Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже дома номер 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, передает РИА «Новости». После взрыва начался пожар, охвативший две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

    По данным МЧС России, площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. По информации департамента здравоохранения Москвы, предварительно пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние детей врачи оценивают как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси

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    4 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек

    Количество пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы выросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 15

    По информации, предоставленной экстренными службами, число пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева выросло до 15 человек , сообщает РИА «Новости».

    Два человека погибли, среди пострадавших числятся двое детей. Возгорание произошло на девятом этаже дома 39, где в результате пожара полностью сгорели две квартиры, а перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились.

    В экстренных службах агентству уточнили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. После начавшегося возгорания часть кровли также обрушилась. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, проводится эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

    Пункт временного размещения для эвакуированных открыт в школе номер 1532 на Профсоюзной улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, на месте работают следователи и оперативные службы для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел крупный пожар после взрыва, в результате которого частично обрушились перекрытия между этажами, а по предварительным данным, два человека погибли; также сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на этой улице два человека погибли, еще пять человек, включая двух детей, получили ранения, их состояние оценивается как нетяжелое.

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    5 мая 2025, 18:38 • Новости дня
    Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
    Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Численность жителей Москвы достигла 13,3 млн человек на начало 2025 года, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

    В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что в прошлом году население города выросло на 4,8 тыс. человек, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции в стране. Москва остается одним из немногих регионов, где сохраняется естественный прирост населения, отметили на сайте.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. В ходе встречи Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей.

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    5 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Все погибшие при взрыве в Москве были из одной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвы трагедии на улице Генерала Тюленева оказались членами одной семьи, выжил только ребенок, который находился в той же квартире.

    Все погибшие в результате взрыва в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы проживали в одной квартире, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, погибшими оказались члены одной семьи. Из всех жильцов квартиры выжил только ребенок, находившийся там во время взрыва.

    Источник указывает, что вероятной причиной трагедии стала утечка бытового газа. Медицинские службы заявили, что состояние двоих пострадавших детей, в том числе выжившего в квартире ребенка, оценивается как стабильное и не вызывает опасений.

    Взрыв произошел на улице Генерала Тюленева в девятиэтажном жилом доме. Ведется расследование причин произошедшего, на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Ранее число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

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    5 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

    В сообщении на сайте столичного ГУ МВД России подчеркивается, что Москва объявлена бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей и других устройств. Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено, а несанкционированный запуск влечет административную или уголовную ответственность.

    Сотрудникам полиции разрешено пресекать полеты беспилотных аппаратов, включая их уничтожение, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества, указали в ведомстве. Там предупредили, что закон «О полиции» позволяет применять оружие против таких устройств. Нарушители будут привлечены к ответственности по статьям 11.4 и 11.5 КоАП с возможным штрафом до 50 тыс. рублей.

    Жителям и гостям Москвы также рекомендовано воздержаться от использования пиротехники, особенно в помещениях, с балконов или вблизи жилых домов, из-за участившихся провокаций. За нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП, а при тяжких последствиях – по нормам Уголовного кодекса.

    Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 о замеченных в небе столицы беспилотниках.

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    5 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Соседи спасли девочку из горевшей квартиры в Москве

    В Москве при пожаре в доме на юго-западе соседи спасли ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы соседи помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры, где погибли еще два человека.

    Инцидент произошел вечером в воскресенье в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева, передает ТАСС. По словам очевидцев, сначала раздался глухой хлопок, после чего начался пожар – огонь охватил две квартиры на восьмом и девятом этажах, а между ними обрушились перекрытия.

    Местная жительница Алла рассказала, что заметила девочку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за перекошенной двери. «Прибежали мужчины с нижних этажей и ее освободили. Я ее увидела на улице. Она единственная, кто в этой квартире смог спастись», – сообщила она.

    Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и начали эвакуацию жильцов. В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая, для установления причины возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до пятнадцати, при этом в жилом доме на улице Генерала Тюленева вспыхнул крупный пожар после взрыва, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий между этажами.

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    5 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемых в инсценировках сотен ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице выявили группу мошенников, которые инсценировали сотни дорожно-транспортных аварий ради незаконных компенсаций, ущерб составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в Москве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Следствие считает, что группа приобрела несколько подержанных иномарок, которые затем использовала для инсценировки дорожно-транспортных происшествий.

    Злоумышленники оформляли мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями, которые впоследствии делили между собой. По предварительным данным, с 2021 по 2025 год они совершили более 500 преднамеренных ДТП, благодаря чему незаконно получили выплаты на сумму свыше 100 млн рублей.

    Задержания проходили в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. Всем фигурантам предъявлено обвинение, их арестовали.

    Ранее в Москве правоохранители вскрыли группу злоумышленников, которые занимались махинациями с квартирами умерших и иностранных собственников, ущерб от их действий составил порядка 300 млн рублей.

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    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

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    5 мая 2025, 12:19 • Новости дня
    В РСЧС объяснили сбои в интернете с обеспечением безопасности на праздники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на доступ в Сеть могут происходить для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    Пользователям в Москве и Подмосковье стали поступать СМС с предупреждением от РСЧС, передает ТАСС.

    В нем сообщается, что на период праздничных мероприятий возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности.

    Ранее в понедельник в Москве зафиксировали значительное количество обращений по поводу перебоев в работе мобильного интернета и голосовой связи у крупных операторов.

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    5 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире в доме на улице Генерала Тюленева полностью ликвидировали пожар и нашли тела трех погибших, предварительной причиной называют возможный взрыв газа, сообщили в правоохранительных органах.

    Число жертв пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы выросло до трех человек, передает РИА «Новости». После тушения огня спасатели обнаружили тела трех человек.

    В результате происшествия были эвакуированы жильцы дома. Жителям 11-го и 12-го подъездов разрешили зайти в квартиры за вещами в сопровождении полиции, однако оставаться там по-прежнему нельзя. Ранее аналогичное разрешение было дано жителям 9-го, 10-го и 13-го подъездов.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, расследование продолжается, точная причина пожара пока не установлена.

    Источник в СК заявил, что о взрыве бытового газе пока говорить преждевременно, передает ТАСС.

    Ранее в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после взрыва произошел крупный пожар, приведший к частичному обрушению перекрытий между этажами.

    Сообщалось, что в результате пожара погибли два человека и получили ранения пятеро, включая двух детей.

    Общее число пострадавших достигло 15 человек.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    5 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Собянин объявил о новой индустриализации и росте производства в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичные предприятия за последний год увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, что связано с возвращением производств и импортозамещением.

    Москва в последние годы испытывает новую волну индустриализации, заявил мэр Сергей Собянин, передает РИА «Новости». По его словам, в столице растет промышленное и обрабатывающее производство, а общая доля высокотехнологичных производств, таких как электроника, компьютеры и сложные технологии, уже составляет почти треть всей промышленности в городе.

    Собянин отметил: «За последние годы мы, по сути, видим современную новую индустриализацию Москвы. Помните, эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы? Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров».

    Мэр подчеркнул, что последний год стал особенно прорывным для Москвы благодаря крупным инвестициям в новые высокотехнологичные производства. Он добавил, что их запуск позволил существенно заменить импортные поставки оборудования и привел к скачку объемов производства на 100%. Собянин назвал такие темпы впечатляющими и отметил важность квалифицированных специалистов для столичной промышленности.

    Ранее сообщалось, что доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%.

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    5 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    Собянин рассказал о реконструкции московскими специалистами Донецка и Луганска

    Московские специалисты восстановили более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске

    Tекст: Вера Басилая

    В городах-побратимах Москвы – Донецке и Луганске завершена реконструкция более 2 тыс. объектов и восстановлено свыше 1 тыс. километров инженерных сетей специалистами из Москвы, сообщил президенту России Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации масштабной программы поддержки городов-побратимов – Донецка и Луганска. Специалисты из Москвы уже реконструировали свыше 2 тыс. объектов на этих территориях, передает ТАСС.

    Собянин отметил, что восстановлены более одной тысячи километров инженерных сетей и миллионы квадратных метров дорожного покрытия. По его словам, программа поддержки инфраструктуры и реконструкции будет активно продолжаться и в этом году.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад Москвы в экономику России.

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      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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