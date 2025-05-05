Экс-вице-премьер Сербии Вулин решил поехать в Москву на 9 мая

У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

Tекст: Алексей Дегтярев

У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.