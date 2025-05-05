Группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных за сутки

Tекст: Денис Тельманов

Операция проводилась на сопредельной с Краснояружским районом территории и в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный Ветер». После разгрома украинских подразделений в приграничье командование ВСУ попыталось сдержать расширение полосы безопасности, однако столкнулось с нехваткой личного состава и низкой мотивацией мобилизованных солдат. В результате переброски украинских штурмовых групп 80-й бригады на новый участок фронта появились сообщения о первых «пропавших без вести» среди десантников.

Родственники украинских военных в соцсетях заявили, что многих отправили на передовую до полного выздоровления после ранений. Резервисты 21-й украинской бригады попытались покинуть позиции, но были принуждены остаться из-за угроз в адрес их семей. В лесных массивах южнее Олешни и на направлении Поповки и Демидовки российские военные уничтожили несколько разрозненных групп украинских военных и технику.

В течение суток группировка «Север» ликвидировала свыше 160 украинских военных, в том числе более 130 на Сумском направлении, и уничтожила свыше 20 единиц техники, включая бронемашины, танки, минометы, склады боеприпасов и пункты управления БПЛА. Войска России продвинулись более чем на 3 км, взяли в плен одного украинского солдата и установили огневой контроль над главными логистическими маршрутами противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России, украинские военнопленные сдавшиеся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России несмотря на опасения родственников, а Минобороны сообщило, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».