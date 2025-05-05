«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит парад Победы в Москве
Глава правительства Мьянмы поедет в Россию на празднование 80-летия Победы и станет гостем парада на Красной площади в Москве.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.
Ранее Путин отметил, что между странами достигнута договоренность, согласно которой расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет на параде вместе с российскими военными на Красной площади. Президент России отдельно подчеркнул, что Мин Аун Хлайн приглашен в Москву на 9 Мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран на 9 Мая.