Путин поручил Шойгу представить погибших подводников к госнаградам

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить экипаж пострадавшего от пожара глубоководного аппарата ВМФ России к государственным наградам.

Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Ранее в четверг Шойгу доложил Путину об основной причине чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ России.

Шойгу накануне сообщал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России офицеры будут представлены к госнаградам.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.