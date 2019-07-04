Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

Основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ России является пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», – приводит слова министра обороны РИА «Новости».

Глава военного ведомства выразил надежду на достаточно короткие сроки по восстановлению глубоководного аппарата ВМФ, где произошел пожар.

Министр обороны доложил президенту, что ядерная установка на глубоководном аппарате изолирована и безлюдна, она полностью в работоспособном состоянии.

Шойгу также пообещал, что семьи погибших подводников с несовершеннолетними детьми будут обеспечены денежным довольствием, которое получали их мужья.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.