Трампу запретили строить стену на границе с Мексикой на деньги Пентагона

Аппеляционный суд в Сан-Франциско решил оставить в силе вынесенное ранее решение, которым запрещалось выделять деньги из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой, следует из постановления суда.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что решения о выделении средств должен принимать Конгресс.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал выделить из бюджета оборонного ведомства 2,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, в марте Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой.

При этом в апреле в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния был подан судебный иск от 20 штатов в связи с намерением администрации Трампа потратить бюджетные средства на строительство стены.