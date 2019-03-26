Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование 1 млрд долларов для возвещения участка стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой, сообщила пресс-служба Пентагона.

Деньги будут использованы для возведения участка заграждения на границе протяженностью 57 миль (около 91 км) в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас), передает ТАСС.

«Шанахан дал разрешение командующему инженерными войсками армии США начать планирование и выполнение программы (...) для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб», – говорится в документе.

Накануне стало известно, что к границе Соединенных Штатов выдвинулся новый караван мигрантов из стран Центральной Америки.

В ноябре прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что закроет границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не вернут рвущихся в США мигрантов в свои страны. При этом он разрешил находящимся на границе с Мексикой военнослужащим США в случае необходимости открывать огонь на поражение.