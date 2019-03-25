Новый караван мигрантов двинулся к США

Новый караван мигрантов – в основном из стран Центральной Америки – начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Численность потока мигрантов составляет примерно 1,2 тыс. человек. Около двух месяцев они провели в приграничном мексиканском городе Тапачула, чтобы в итоге направиться к американской границе через всю Мексику, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на портал Noticias24.

Отмечается, что предыдущие группы также использовали этот маршрут.

Караваны мигрантов начали двигаться в сторону США через Мексику осенью 2018 года. В итоге на границе США с Мексикой скопились несколько тысяч человек из Центральной Америки. Американские власти перебросили туда военнослужащих для обеспечения безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в гибели детей нелегальных иммигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты вместе со своими родителями, виноваты представители Демократической партии, не позволяющие американскому правительству возвести стену на границе с Мексикой.

В ноябре Трамп заявлял, что закроет границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не депортируют рвущихся в США мигрантов в свои страны. При этом он разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой, если потребуется.