Трамп разрешил огонь на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой, если потребуется.

Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, которое разрешало американским военным применять силу на границе с Мексикой для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Также войскам разрешалось «пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр» мигрантов.

Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил данные о том, что войскам разрешено применение оружия. Впрочем, он отметил, что в настоящее время военные не вооружены и оказывают пока лишь поддержку сотрудникам таможенной службы, пишет ТАСС.

Ранее Трамп распорядился отправить на границу с Мексикой 15 тыс. военных для того, чтобы остановить многотысячный караван беженцев. Он также пообещал направить туда столько военных, сколько необходимо для остановки каравана.