Трамп пообещал отправить военных для защиты границ США от беженцев

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал отправить к границе Соединенных Штатов с Мексикой столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить «растущий караван беженцев», сообщает издание USA Today.

Трамп назвал направляющийся в США караван беженцев из Гватемалы «нападением на страну», возложив ответственность за приток мигрантов в страну на демократов, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, сколько военных он готов отправить к границе Соединенных Штатов, Трамп заявил, что отправит «столько, сколько необходимо».

Трамп также поручил пограничной службе Соединенных Штатов и военным расценивать ситуацию с караваном беженцев из Гватемалы, направляющихся в границе страны, как чрезвычайную.

Напомним, в начале августа Трамп анонсировал «радикальные меры» ради безопасности границ США.