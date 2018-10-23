Взгляд
1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой пять тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Шереметьево приземлился самолет с пожаром на борту
          Киев испугался переезда россиян в КрымГлава МИД Британии, угрожая России, перепутал ее с КитаемГаз для украинцев резко подорожалВласти и нефтяники договорились зафиксировать цены на топливо
          Болтон заподозрил китайцев в краже российских технологийНазвана следующая страна-жертва ИГНафтогазу выдана «лицензия на убийство» должниковРоссия, Индия и Иран обсудят запуск альтернативы Суэцкому каналу
          Решивший прожить на 3,5 тыс. рублей депутат пожаловался на менюНа Порошенко подали в суд за просьбу к Константинополю об автокефалииНа Украине высокопоставленный чиновник использовал карту с российским КрымомВ США трое друзей-школьников с согласия родителей готовятся к смене пола

          молодежь и экстремизм


          В России призвали запретить концерты рэперов

          «учатся ходить строем»


          В Испании узнали о лагерях юных ультранационалистов на Украине

          «Тьфу. Как же надоело»


          Прилепин высмеял Собчак за обсуждение прически Симоньян

          Видео

          российский автопром


          Популярность лимузина «Кортеж» превзошла самые смелые ожидания

          информационная война


          Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

          информационная война


          Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          былая гордость


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

          Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армии   1 ноября 2018, 08:38
          Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент США приказал направить на границу с Мексикой пять тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены?

          История с «караваном мигрантов» подходит к своей кульминации. В Мексике формируются целые отряды нелегалов, которые готовятся идти на прорыв американской границы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп распорядился направить для охраны границы не 800, как планировал раньше, а 5200 военных. Столкновения мигрантов с американскими солдатами приурочены организаторами акции к промежуточным выборам в Конгресс. Так что обострения на границе стоит ждать на выходных.

          Мигранты неслучайно стали поводом для новой атаки на Трампа. Прекращение бедлама на американо-мексиканской границе было одним из главных его предвыборных обещаний. Однако до сих пор президенту так и не удается его выполнить.

          Граница Мексики и США насчитывает около 3200 километров. Большая часть ее проходит по труднодоступной гористой местности и по реке Рио-Гранде. Именно по воде, минуя контрольно-пропускные пункты, и перебираются обычно из Мексики в США нелегальные мигранты. Рио-Гранде давно обмелела, перестала быть судоходной рекой, и переплыть ее совсем нетрудно. Нелегалы обычно перебираются вплавь, а детей и женщин переправляют на автопокрышках и самодельных плотах. По самым скромным подсчетам, таким образом проникают на территорию США 800 тысяч человек в год.

          Разумеется, вокруг грандиозного потока нелегалов давно сформировался обширный криминальный бизнес. Крупные банды переправляют мигрантов через границу за деньги, предоставляют им убежища, где можно переночевать, помогают с транспортом. Полный пакет их услуг стоит несколько тысяч долларов.

          Этим летом газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала историю мигранта из Сальвадора. Он рассказал, что месячное путешествие из дома до Техаса стоило ему около 12,5 тысяч долларов. Часть он потратил на еду и проезд, часть раздал на взятки полицейским и пограничникам. Большая часть досталась контрабандистам, которые переправили его через Рио-Гранде.

          Понятно, что у многих нелегалов таких денег нет. Поэтому криминальные кланы ставят их на счетчик. Чтобы бесплатно пересечь границу, нелегал вынужден предоставлять свои услуги – перевозить наркотики, толкать запрещенные вещества и вообще работать на банду уже после того, как обосновался в США. Недаром еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп сказал, что Штаты стали для Мексики «помойкой», куда сбрасывают самых отпетых преступников.

          Конечно, не все нелегалы работают на латиноамериканские банды. Однако обычные трудовые мигранты не менее опасны для традиционного американского уклада. Демпингуя на трудовом рынке, соглашаясь работать буквально за еду, они отнимают рабочие места у американских «синих воротничков». Все это Трамп озвучивал в своей предвыборной программе.

          Самой яркой инициативой Трампа была идея стены на границе США и Мексики. Причем финансирование строительства он планировал повесить на правительство Мексики, шантажируя его разрывом торгового соглашения NAFTA.

          Надо сказать, стену на границе с Мексикой, хоть и без лишнего шума, американские президенты строят уже давно. Этим занимался и демократ Билл Клинтон, и республиканец Джордж Буш. Однако у строительства было много препятствий – и дороговизна проекта, и необходимость выкупать земли вдоль границы у частников, и протесты экологов, и старый договор от 1889 года между Мексикой и США, фактически запрещающий строительство в зоне реки Рио-Гранде. На сегодняшний день длина пограничной стены между странами составляет в общей сложности около тысячи километров. Ни она, ни контрольные пункты, ни регулярные патрули пограничников не мешают сотням тысяч нелегалов проникать на территорию США.

          Инициатива Трампа по достройке стены была заблокирована Конгрессом и откровенно высмеяна властями Мексики, которые наотрез отказались платить за строительство. Либеральные СМИ подали ее как абсолютно бессмысленный ксенофобский проект. Сейчас судьба стены зависит от результата промежуточных выборов. Если республиканцы смогут получить большинство в Конгрессе, у президента есть шансы получить финансирование строительства – а оно только на первых порах потребует 25 миллиардов долларов. Если же выиграют демократы, то судьба стены будет печальна – как, впрочем, и судьба президента Трампа.

          Демократы не скрывают, что первой их инициативой в случае победы на выборах будет запуск процедуры импичмента президента. Желанием отомстить за неожиданный проигрыш на президентских выборах и объясняется совершенно ненормальный накал предвыборной кампании. За последнюю неделю мы увидели, как от информационных атак демократы перешли к кровавым провокациям.

          Рассылка бомб лидерам демократов, убийство одиннадцати человек в питтсбургской синагоге – за этими страшными событиями несколько потерялся несостоявшийся теракт в Кентукки. Неделю назад белый мужчина Грегори Буш попытался вломиться в церковь, где собираются на службы афроамериканцы. После того как ему это не удалось, он застрелил двух пожилых чернокожих на парковке у местного супермаркета, был арестован и обвинен в подготовке массовой бойни.

          Вина за все эти кошмарные преступления моментально перекладывается на Дональда Трампа. Большинство американских СМИ обвиняют его в «разжигании ненависти», которое якобы и заставляет «белых националистов» убивать представителей «меньшинств».

          Возглавляют протест знакомые всем лица. Например, НКО Bend the Arc, которая организует антитрамповские акции еврейского комьюнити после бойни в питтсбургской синагоге, возглавляет Александр Сорос – сын известного финансиста и мастера цветных революций Джорджа Сороса.

          Владея практически всей махиной американских СМИ, лидеры «глубинного государства» планируют и провокацию с «караваном мигрантов». Столкновения на границе, умело поданные и оформленные либеральными журналистами, станут натуральной психической атакой на сторонников республиканцев.

          Каждая новая провокация либералов ставит рядового избирателя перед навязанным ему тяжелым выбором. Если ты собираешься проголосовать за республиканцев, значит, ты оказываешься в одной лодке с теми негодяями и расистами, которые избивают младенцев на мексиканской границе и расстреливают евреев и негров.

          Еще два года назад сторонники Трампа такому давлению не подвергались. Пропаганда Демпартии, уверенная в своей победе, просто не заметила молчаливое большинство, решившее избрать президента-республиканца. Сегодня это большинство подвергается настоящему моральному террору.

          Трудно представить, что у миллионов сторонников Трампа хватит выдержки не поддаться этому террору и осознать циничные манипуляции Демпартии. Однако сам накал предвыборной борьбы выдает внутреннюю неуверенность демократов в победе на выборах. Возможно, Трамп все-таки сумеет объяснить своим сторонникам, что история с «караваном мигрантов» – это просто очередная провокация, целиком придуманная и профинансированная его политическими врагами. И тогда все манипуляции демократов сыграют против них.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............