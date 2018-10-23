Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Президент США приказал направить на границу с Мексикой пять тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены?

История с «караваном мигрантов» подходит к своей кульминации. В Мексике формируются целые отряды нелегалов, которые готовятся идти на прорыв американской границы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп распорядился направить для охраны границы не 800, как планировал раньше, а 5200 военных. Столкновения мигрантов с американскими солдатами приурочены организаторами акции к промежуточным выборам в Конгресс. Так что обострения на границе стоит ждать на выходных.

Мигранты неслучайно стали поводом для новой атаки на Трампа. Прекращение бедлама на американо-мексиканской границе было одним из главных его предвыборных обещаний. Однако до сих пор президенту так и не удается его выполнить.

Граница Мексики и США насчитывает около 3200 километров. Большая часть ее проходит по труднодоступной гористой местности и по реке Рио-Гранде. Именно по воде, минуя контрольно-пропускные пункты, и перебираются обычно из Мексики в США нелегальные мигранты. Рио-Гранде давно обмелела, перестала быть судоходной рекой, и переплыть ее совсем нетрудно. Нелегалы обычно перебираются вплавь, а детей и женщин переправляют на автопокрышках и самодельных плотах. По самым скромным подсчетам, таким образом проникают на территорию США 800 тысяч человек в год.

Разумеется, вокруг грандиозного потока нелегалов давно сформировался обширный криминальный бизнес. Крупные банды переправляют мигрантов через границу за деньги, предоставляют им убежища, где можно переночевать, помогают с транспортом. Полный пакет их услуг стоит несколько тысяч долларов.

Этим летом газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала историю мигранта из Сальвадора. Он рассказал, что месячное путешествие из дома до Техаса стоило ему около 12,5 тысяч долларов. Часть он потратил на еду и проезд, часть раздал на взятки полицейским и пограничникам. Большая часть досталась контрабандистам, которые переправили его через Рио-Гранде.

Понятно, что у многих нелегалов таких денег нет. Поэтому криминальные кланы ставят их на счетчик. Чтобы бесплатно пересечь границу, нелегал вынужден предоставлять свои услуги – перевозить наркотики, толкать запрещенные вещества и вообще работать на банду уже после того, как обосновался в США. Недаром еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп сказал, что Штаты стали для Мексики «помойкой», куда сбрасывают самых отпетых преступников.

Конечно, не все нелегалы работают на латиноамериканские банды. Однако обычные трудовые мигранты не менее опасны для традиционного американского уклада. Демпингуя на трудовом рынке, соглашаясь работать буквально за еду, они отнимают рабочие места у американских «синих воротничков». Все это Трамп озвучивал в своей предвыборной программе.

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Самой яркой инициативой Трампа была идея стены на границе США и Мексики. Причем финансирование строительства он планировал повесить на правительство Мексики, шантажируя его разрывом торгового соглашения NAFTA.

Надо сказать, стену на границе с Мексикой, хоть и без лишнего шума, американские президенты строят уже давно. Этим занимался и демократ Билл Клинтон, и республиканец Джордж Буш. Однако у строительства было много препятствий – и дороговизна проекта, и необходимость выкупать земли вдоль границы у частников, и протесты экологов, и старый договор от 1889 года между Мексикой и США, фактически запрещающий строительство в зоне реки Рио-Гранде. На сегодняшний день длина пограничной стены между странами составляет в общей сложности около тысячи километров. Ни она, ни контрольные пункты, ни регулярные патрули пограничников не мешают сотням тысяч нелегалов проникать на территорию США.

Инициатива Трампа по достройке стены была заблокирована Конгрессом и откровенно высмеяна властями Мексики, которые наотрез отказались платить за строительство. Либеральные СМИ подали ее как абсолютно бессмысленный ксенофобский проект. Сейчас судьба стены зависит от результата промежуточных выборов. Если республиканцы смогут получить большинство в Конгрессе, у президента есть шансы получить финансирование строительства – а оно только на первых порах потребует 25 миллиардов долларов. Если же выиграют демократы, то судьба стены будет печальна – как, впрочем, и судьба президента Трампа.

Демократы не скрывают, что первой их инициативой в случае победы на выборах будет запуск процедуры импичмента президента. Желанием отомстить за неожиданный проигрыш на президентских выборах и объясняется совершенно ненормальный накал предвыборной кампании. За последнюю неделю мы увидели, как от информационных атак демократы перешли к кровавым провокациям.

Рассылка бомб лидерам демократов, убийство одиннадцати человек в питтсбургской синагоге – за этими страшными событиями несколько потерялся несостоявшийся теракт в Кентукки. Неделю назад белый мужчина Грегори Буш попытался вломиться в церковь, где собираются на службы афроамериканцы. После того как ему это не удалось, он застрелил двух пожилых чернокожих на парковке у местного супермаркета, был арестован и обвинен в подготовке массовой бойни.

Вина за все эти кошмарные преступления моментально перекладывается на Дональда Трампа. Большинство американских СМИ обвиняют его в «разжигании ненависти», которое якобы и заставляет «белых националистов» убивать представителей «меньшинств».

Возглавляют протест знакомые всем лица. Например, НКО Bend the Arc, которая организует антитрамповские акции еврейского комьюнити после бойни в питтсбургской синагоге, возглавляет Александр Сорос – сын известного финансиста и мастера цветных революций Джорджа Сороса.

Владея практически всей махиной американских СМИ, лидеры «глубинного государства» планируют и провокацию с «караваном мигрантов». Столкновения на границе, умело поданные и оформленные либеральными журналистами, станут натуральной психической атакой на сторонников республиканцев.

Каждая новая провокация либералов ставит рядового избирателя перед навязанным ему тяжелым выбором. Если ты собираешься проголосовать за республиканцев, значит, ты оказываешься в одной лодке с теми негодяями и расистами, которые избивают младенцев на мексиканской границе и расстреливают евреев и негров.

Еще два года назад сторонники Трампа такому давлению не подвергались. Пропаганда Демпартии, уверенная в своей победе, просто не заметила молчаливое большинство, решившее избрать президента-республиканца. Сегодня это большинство подвергается настоящему моральному террору.

Трудно представить, что у миллионов сторонников Трампа хватит выдержки не поддаться этому террору и осознать циничные манипуляции Демпартии. Однако сам накал предвыборной борьбы выдает внутреннюю неуверенность демократов в победе на выборах. Возможно, Трамп все-таки сумеет объяснить своим сторонникам, что история с «караваном мигрантов» – это просто очередная провокация, целиком придуманная и профинансированная его политическими врагами. И тогда все манипуляции демократов сыграют против них.