Трамп не исключил наличия террористов среди идущих к границам США беженцев

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что среди мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты через южную границу с Мексикой, есть выходцы из стран Ближнего Востока, а также террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство*».

По словам Трампа, сотрудники пограничной службы США рассказали ему, что «в течение многих лет они задерживали много людей с Ближнего Востока, они задерживали [террористов] ИГ**, очень много разных людей, как плохих, так и хороших», передает ТАСС.

«Это те люди, которым не место в нашей стране, и я не пущу их», – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп назвал направляющийся к границам США караван беженцев из Гватемалы «нападением на страну», поручив пограничной службе Соединенных Штатов и военным расценивать ситуацию как чрезвычайную.