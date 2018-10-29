Пентагон указал на наличие оружия у защищающих границы США американских военных

В Пентагоне подтвердили готовность отправить 5,2 тыс. американских военных на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы США, обратив внимание на тот факт, что часть военнослужащих будет вооружена.

Начальник Северного командования ВС США, отвечающего за оборону континентальной части Соединенных Штатов, генерал ВВС Терренс О'Шонесси, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) подтвердил, что к концу этой недели более 5,2 тыс. американских военнослужащих будут направлены на юго-западную границу страны, причем некоторые из них будут иметь при себе оружие, передает ТАСС.

По словам генерала, задачей отправленных на границу с Мексикой американских военных станет «укрепление пунктов въезда» в США, возведение временных сооружений, оказание медицинской помощи, а также поддержка сотрудников американской пограничной службы.

Генерал подчеркнул, что на границе уже находятся более 2 тыс. бойцов Национальной гвардии США, и еще 800 «сейчас на пути туда».

Представитель погранслужбы Кевин Макалейнан в свою очередь заявил, что к границе Соединенных Штатов направляются две «крупных группы мигрантов» численностью 6,5 тыс. человек. «Мы не позволим им нелегально попасть в страну», – подчеркнул Макалейнан.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп пообещал отправить к границе Соединенных Штатов с Мексикой столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить «растущий караван беженцев».