Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...

В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...

В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...

      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
      Подробности...

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Сочи задержаны несколько высокопоставленных чиновников
          Найдена важная улика в деле керченского стрелкаИтальянская Eni вышла из проекта с Роснефтью в шельфе Черного моряГосдеп ввел санкции против Саудовской АравииШойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России
          Патрушев сказал, почему произошла бойня в КерчиСША предъявили ультиматум ПакистануСтраховщики отказались иметь дело с ракетой «Союз»Датский журналист развеял миф о скором банкротстве России
          Поднят ушедший под воду пролет Крымского мостаБолельщик ЦСКА рассказал подробности инцидента в римском метроNYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом спящей пассажирки

          царь-бомба


          Назван способ «гарантированного уничтожения» США

          статистика за 2018 год


          Названы самые популярные имена среди новорожденных в Москве

          «принести радость»


          Пилот авиации ВМС США исполнил «маневр пениса»

          Видео

          Раскол православия


          Названа причина хамства Варфоломея в адрес Москвы

          газовый рынок


          Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          история спецназа


          Как в армии России появились «вежливые люди»

          чудовищные преступления


          Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

          «народные герои»


          Эдуард Биров: Подвиг тех, кто встал на пути керченского убийцы, замалчивают

          «исторический договор»


          Дмитрий Дробницкий: Это тот редкий случай, когда любую ответную реакцию Москвы в США оправдали заранее

          «переломанная Россия»


          Дометий Завольский: Низвержение в подлость – это когда глумятся над истребленными государственной пугачевщиной

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

          «Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемами   24 октября 2018, 11:50
          Фото: Ueslei Marcelino/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос.

          Перед промежуточными выборами в Конгресс (которые пройдут 6 ноября) президента США и Республиканскую партию поджидает хитрая ловушка. Накануне дня голосования к южной границе США подойдет «караван мигрантов». Тысячи людей будут в прямом смысле слова штурмовать границу и пробиваться на территорию страны.

          Трамп заранее предупредил, что будет охранять границу с помощью армии. Однако на этот случай на низком старте уже находятся журналисты. Они с исключительной симпатией освещали движение «каравана» из Гондураса на север. Нетрудно представить, как эти профессионалы пера и пропаганды подадут столкновения военных и мигрантов на мексиканско-американской границе. В их описании Трамп и республиканцы станут для американских избирателей воплощением зла.

          В ближайшей предвыборной перспективе избиение младенцев на границе принесет очки Демократической партии – ее представители будут демонстративно жалеть мигрантов и бурно возмущаться «жестокостью» военных, а ее сторонники активнее пойдут голосовать. В дальней перспективе притеснение мигрантов станет отличным информационным поводом для возможного импичмента Трампа. Трогательные фотографии с плачущими детьми и солдатами, избивающими мигрантов, сгодятся в качестве вещдоков. Если же президент не рискнет отдать приказ и разогнать нелегалов на границе, он потеряет лицо в глазах своих сторонников. Избиратели республиканцев будут разочарованы и голосовать за них не станут. Трамп будет выглядеть жалким слабаком, который не может выполнить свою прямую конституционную обязанность – защитить границу страны.

          Эта технология чрезвычайно напоминает «вилку», которая в свое время была поставлена Виктору Януковичу – или позволить майданной толпе захватить власть на Украине, или стать извергом, обижающим «онижедетей». Сегодня та же майданная технология приготовлена для Дональда Трампа. А роль «онижедетей» с успехом исполняет «караван мигрантов».

          Изначально американские – а вслед за ними и мировые – СМИ позиционировали этот «караван» как некое стихийное шествие обездоленных гондурасцев. Однако очень быстро стало очевидно, что это великое переселение народов кто-то тщательно организует и ведет.

          Это далеко не первый «караван мигрантов». Технологию начали отрабатывать еще весной. В апреле к южной границе США подошла толпа из нескольких сотен нелегалов и попыталась пойти на штурм границы. Так же, как и сегодня, президент Трамп грозил Мексике отменить торговый договор NAFTA, обещал санкции Гондурасу, планировал вызвать армию. Большое побоище намечалось приурочить к Пасхе – предполагалось, что схватка мигрантов с американской армией в Светлое Воскресенье растрогает сердца католиков-латиноамериканцев.

          В тот раз большой бойни избежать удалось. Часть мигрантов предпочла, не вступая в прямые столкновения с полицией, перейти границу тайными тропами. Часть подала заявления по всей форме. Журналисты отсняли несколько трогательных сюжетов с плачущими детьми, изможденными женщинами и суровыми пограничниками. Все это выглядело как репетиция.

          Нынешний «караван мигрантов» был сформирован в Гондурасе 13 октября. Изначально он состоял всего из 1300 человек. Организатором «пробега» стала международная НКО с непонятным происхождением и мутным финансированием под названием «Люди без границ». Представители НКО провожали тысячную толпу на север и помогали переходить государственные границы. Один из лидеров «Людей без границ» Родриго Абеха рассказывал журналистам, что шествие мигрантов – это метафора Крестного пути Христа. «Караван» должен отсылать к популярным религиозным процессиям, которые любят устраивать латиноамериканские католики.

          По замыслу «Людей без границ», участники «каравана» должны были сами обеспечивать себя едой, водой и транспортом. Однако толпа быстро росла. На сегодняшний день она, по разным оценкам, насчитывает от пяти до семи тысяч человек.

          Откуда эти нищие люди берут деньги на свое многодневное путешествие? Официальная легенда гласит, что их бесплатно подкармливают местные жители. Однако люди в маленьких гватемальских и мексиканских городках, через которые лежит путь «каравана», сами живут очень бедно. Даже при желании они не могли бы кормить такую ораву. На днях представитель США в первом округе штата Флорида Мэтт Гаец опубликовал видео, где некие мужчины в одинаковых белых футболках и черных брюках раздают наличные участникам «каравана мигрантов». «Откуда деньги? – задался вопросом Гаец в своем «Твиттере». – Сорос? Американские НКО? Пора найти источник».

          Практически вся американская пресса вступилась за мигрантов и раскритиковала Гаеца. Однако никто так и не объяснил, как же толпе обездоленных людей удалось преодолеть огромное расстояние, пройти Гондурас, Гватемалу, часть Мексики и не умереть от голода и жажды.

          Загадочно обстояли дела и на границе Гватемалы и Мексики. 19 октября «караван» двинулся штурмовать границу через мост. На мосту их встретили вооруженные мексиканские пограничники в бронежилетах. Они распыляли перцовый газ. Мигранты отступили и перегруппировались.

          На следующий день большая часть нелегалов разбилась на маленькие группки, сошла с моста и стала одолевать реку вплавь – на покрышках и самодельных плотах. Никто их не останавливал. Меньшая часть пошла легальным путем – и пограничники беспрепятственно пустили их в Мексику, выдав 45-дневные туристические визы. Воссоединившись, «караван» двинулся дальше на север.

          Всю дорогу мигрантов сопровождают американские репортеры. Они публикуют бесконечные статьи с описанием ужасных издевательств, которым те подвергались в Гондурасе. Это действительно одна из беднейших стран мира, да и криминал там зашкаливает. Однако гражданской войны там нет, а значит, претендовать на легальное убежище в США граждане Гондураса не могут.

          Впрочем, подавляющее большинство участников «каравана» откровенно говорит в интервью, что пытается прорваться в США, чтобы найти работу. Это в чистом виде экономические мигранты, которых так недолюбливают американские «синие воротнички» за то, что они отнимают у них рабочие места, соглашаясь вкалывать буквально за еду.

          Дональд Трамп уже осознал угрозу, исходящую от «каравана». Он не только планирует вызвать военных на мексиканскую границу, но и ведет контрпропаганду – например, напоминает о статистике преступлений, которые совершают в США мигранты из Латинской Америки.

          Однако все рассуждения президента просто не выдерживают конкуренции с высокопрофессиональными опусами журналистов, сопровождающих «караван». Вот как эпично начинается репортаж в газете Washington Post: «Стоя среди детей, их матерей и ЛГБТ-подростков, идущих по Мексике к американской границе, Родриго Абеха, лидер «Людей без границ», просто не мог поверить, что президент Дональд Трамп считает этих людей опасными».

          На фотографиях видно, что среди участников «каравана» хватает и молодых мужчин, да и среди подростков отнюдь не все принадлежат к ЛГБТ, однако имидж угнетенного меньшинства уже сформирован. Демократическая общественность с нетерпением ждет, когда эта толпа несчастных подойдет к границе США, где ее начнут притеснять безжалостные американские военные.

          Неизвестно, действительно ли «караван» окормляет мастер оранжевых революций Джордж Сорос. Однако и без него в США хватает богатых людей, которым президент Трамп явно мешает. Той же газетой Washington Post владеет богатейший человек в мире, владелец Amazon Джефф Безос. Трамп резко его критикует, считает его виновником того, что Америка лишается рабочих мест и производств, а также регулярно пытается взыскать налоги с его зарегистрированной в Ирландии корпорации. Естественно, что Безос и его СМИ будут валить президента самыми экзотическими способами.

          Другой информационный спонсор «каравана мигрантов» – владелец корпорации Comcast Брайан Робертс. Comcast не только является оператором кабельного ТВ и интернета. Корпорации принадлежит киностудия Universal, всеми любимая Netflix, множество телеканалов, в том числе NBC. Робертс регулярно подвергается критике за жесткие методы ведения бизнеса и попытки монополизировать весь рынок кабельного ТВ и интернета. Его Comcast обладает сомнительным титулом «худшей компании года» по мнению потребителей.

          Однако пока Робертс был лучшим другом и партнером по гольфу президента Обамы, дела его шли отлично. Он практически взял на содержание Демократическую партию и каждый год тратил миллионы долларов на лоббирование своих интересов. При Трампе дела его пошли хуже. Робертсу никак не удается приобрести киностудию Lionsgate, окончательно монополизировав производство и распределение контента. Немудрено, что принадлежащие ему NBC News выпускают трогательные репортажи о «караване мигрантов».

          В общем, «караван мигрантов» ведут и используют в своих целях чрезвычайно богатые и влиятельные люди. Мир с интересом наблюдает, как по крайней мере одно производство – производство оранжевых революций – наконец-то вернулось на свою родину, в США. Представители «глубинного государства» всерьез рассчитывают на майданные технологии, чтобы скинуть президента своей же страны.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............