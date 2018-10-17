Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос.

Перед промежуточными выборами в Конгресс (которые пройдут 6 ноября) президента США и Республиканскую партию поджидает хитрая ловушка. Накануне дня голосования к южной границе США подойдет «караван мигрантов». Тысячи людей будут в прямом смысле слова штурмовать границу и пробиваться на территорию страны.

Трамп заранее предупредил, что будет охранять границу с помощью армии. Однако на этот случай на низком старте уже находятся журналисты. Они с исключительной симпатией освещали движение «каравана» из Гондураса на север. Нетрудно представить, как эти профессионалы пера и пропаганды подадут столкновения военных и мигрантов на мексиканско-американской границе. В их описании Трамп и республиканцы станут для американских избирателей воплощением зла.

В ближайшей предвыборной перспективе избиение младенцев на границе принесет очки Демократической партии – ее представители будут демонстративно жалеть мигрантов и бурно возмущаться «жестокостью» военных, а ее сторонники активнее пойдут голосовать. В дальней перспективе притеснение мигрантов станет отличным информационным поводом для возможного импичмента Трампа. Трогательные фотографии с плачущими детьми и солдатами, избивающими мигрантов, сгодятся в качестве вещдоков. Если же президент не рискнет отдать приказ и разогнать нелегалов на границе, он потеряет лицо в глазах своих сторонников. Избиратели республиканцев будут разочарованы и голосовать за них не станут. Трамп будет выглядеть жалким слабаком, который не может выполнить свою прямую конституционную обязанность – защитить границу страны.

Эта технология чрезвычайно напоминает «вилку», которая в свое время была поставлена Виктору Януковичу – или позволить майданной толпе захватить власть на Украине, или стать извергом, обижающим «онижедетей». Сегодня та же майданная технология приготовлена для Дональда Трампа. А роль «онижедетей» с успехом исполняет «караван мигрантов».

Изначально американские – а вслед за ними и мировые – СМИ позиционировали этот «караван» как некое стихийное шествие обездоленных гондурасцев. Однако очень быстро стало очевидно, что это великое переселение народов кто-то тщательно организует и ведет.

Это далеко не первый «караван мигрантов». Технологию начали отрабатывать еще весной. В апреле к южной границе США подошла толпа из нескольких сотен нелегалов и попыталась пойти на штурм границы. Так же, как и сегодня, президент Трамп грозил Мексике отменить торговый договор NAFTA, обещал санкции Гондурасу, планировал вызвать армию. Большое побоище намечалось приурочить к Пасхе – предполагалось, что схватка мигрантов с американской армией в Светлое Воскресенье растрогает сердца католиков-латиноамериканцев.

В тот раз большой бойни избежать удалось. Часть мигрантов предпочла, не вступая в прямые столкновения с полицией, перейти границу тайными тропами. Часть подала заявления по всей форме. Журналисты отсняли несколько трогательных сюжетов с плачущими детьми, изможденными женщинами и суровыми пограничниками. Все это выглядело как репетиция.

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Нынешний «караван мигрантов» был сформирован в Гондурасе 13 октября. Изначально он состоял всего из 1300 человек. Организатором «пробега» стала международная НКО с непонятным происхождением и мутным финансированием под названием «Люди без границ». Представители НКО провожали тысячную толпу на север и помогали переходить государственные границы. Один из лидеров «Людей без границ» Родриго Абеха рассказывал журналистам, что шествие мигрантов – это метафора Крестного пути Христа. «Караван» должен отсылать к популярным религиозным процессиям, которые любят устраивать латиноамериканские католики.

По замыслу «Людей без границ», участники «каравана» должны были сами обеспечивать себя едой, водой и транспортом. Однако толпа быстро росла. На сегодняшний день она, по разным оценкам, насчитывает от пяти до семи тысяч человек.

Откуда эти нищие люди берут деньги на свое многодневное путешествие? Официальная легенда гласит, что их бесплатно подкармливают местные жители. Однако люди в маленьких гватемальских и мексиканских городках, через которые лежит путь «каравана», сами живут очень бедно. Даже при желании они не могли бы кормить такую ораву. На днях представитель США в первом округе штата Флорида Мэтт Гаец опубликовал видео, где некие мужчины в одинаковых белых футболках и черных брюках раздают наличные участникам «каравана мигрантов». «Откуда деньги? – задался вопросом Гаец в своем «Твиттере». – Сорос? Американские НКО? Пора найти источник».

Практически вся американская пресса вступилась за мигрантов и раскритиковала Гаеца. Однако никто так и не объяснил, как же толпе обездоленных людей удалось преодолеть огромное расстояние, пройти Гондурас, Гватемалу, часть Мексики и не умереть от голода и жажды.

Загадочно обстояли дела и на границе Гватемалы и Мексики. 19 октября «караван» двинулся штурмовать границу через мост. На мосту их встретили вооруженные мексиканские пограничники в бронежилетах. Они распыляли перцовый газ. Мигранты отступили и перегруппировались.

На следующий день большая часть нелегалов разбилась на маленькие группки, сошла с моста и стала одолевать реку вплавь – на покрышках и самодельных плотах. Никто их не останавливал. Меньшая часть пошла легальным путем – и пограничники беспрепятственно пустили их в Мексику, выдав 45-дневные туристические визы. Воссоединившись, «караван» двинулся дальше на север.

Всю дорогу мигрантов сопровождают американские репортеры. Они публикуют бесконечные статьи с описанием ужасных издевательств, которым те подвергались в Гондурасе. Это действительно одна из беднейших стран мира, да и криминал там зашкаливает. Однако гражданской войны там нет, а значит, претендовать на легальное убежище в США граждане Гондураса не могут.

Впрочем, подавляющее большинство участников «каравана» откровенно говорит в интервью, что пытается прорваться в США, чтобы найти работу. Это в чистом виде экономические мигранты, которых так недолюбливают американские «синие воротнички» за то, что они отнимают у них рабочие места, соглашаясь вкалывать буквально за еду.

Дональд Трамп уже осознал угрозу, исходящую от «каравана». Он не только планирует вызвать военных на мексиканскую границу, но и ведет контрпропаганду – например, напоминает о статистике преступлений, которые совершают в США мигранты из Латинской Америки.

Однако все рассуждения президента просто не выдерживают конкуренции с высокопрофессиональными опусами журналистов, сопровождающих «караван». Вот как эпично начинается репортаж в газете Washington Post: «Стоя среди детей, их матерей и ЛГБТ-подростков, идущих по Мексике к американской границе, Родриго Абеха, лидер «Людей без границ», просто не мог поверить, что президент Дональд Трамп считает этих людей опасными».

На фотографиях видно, что среди участников «каравана» хватает и молодых мужчин, да и среди подростков отнюдь не все принадлежат к ЛГБТ, однако имидж угнетенного меньшинства уже сформирован. Демократическая общественность с нетерпением ждет, когда эта толпа несчастных подойдет к границе США, где ее начнут притеснять безжалостные американские военные.

Неизвестно, действительно ли «караван» окормляет мастер оранжевых революций Джордж Сорос. Однако и без него в США хватает богатых людей, которым президент Трамп явно мешает. Той же газетой Washington Post владеет богатейший человек в мире, владелец Amazon Джефф Безос. Трамп резко его критикует, считает его виновником того, что Америка лишается рабочих мест и производств, а также регулярно пытается взыскать налоги с его зарегистрированной в Ирландии корпорации. Естественно, что Безос и его СМИ будут валить президента самыми экзотическими способами.

Другой информационный спонсор «каравана мигрантов» – владелец корпорации Comcast Брайан Робертс. Comcast не только является оператором кабельного ТВ и интернета. Корпорации принадлежит киностудия Universal, всеми любимая Netflix, множество телеканалов, в том числе NBC. Робертс регулярно подвергается критике за жесткие методы ведения бизнеса и попытки монополизировать весь рынок кабельного ТВ и интернета. Его Comcast обладает сомнительным титулом «худшей компании года» по мнению потребителей.

Однако пока Робертс был лучшим другом и партнером по гольфу президента Обамы, дела его шли отлично. Он практически взял на содержание Демократическую партию и каждый год тратил миллионы долларов на лоббирование своих интересов. При Трампе дела его пошли хуже. Робертсу никак не удается приобрести киностудию Lionsgate, окончательно монополизировав производство и распределение контента. Немудрено, что принадлежащие ему NBC News выпускают трогательные репортажи о «караване мигрантов».

В общем, «караван мигрантов» ведут и используют в своих целях чрезвычайно богатые и влиятельные люди. Мир с интересом наблюдает, как по крайней мере одно производство – производство оранжевых революций – наконец-то вернулось на свою родину, в США. Представители «глубинного государства» всерьез рассчитывают на майданные технологии, чтобы скинуть президента своей же страны.