Трамп обвинил демократов в гибели детей

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что в гибели детей нелегальных иммигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты вместе со своими родителями, виноваты представители Демократической партии, не позволяющие американскому правительству возвести стену на границе с Мексикой.

Комментируя первые случаи гибели детей в центрах содержания мигрантов близ южной границы США Трамп выразил уверенность, что случившееся «однозначно на совести демократов и их жалкой иммиграционной политики».

«[Эта политика] позволяет людям проделывать большой путь с уверенностью, что они смогут нелегально проникнуть в нашу страну. Они не смогут. Если бы у нас была стена, то они бы даже не пытались!» – отметил глава Белого дома в своем Twitter.

В то же время он подчеркнул, что «двое детей, о которых идет речь, заболели еще до того, как они были переданы пограничникам», что подтверждается словами родителей-нелегалов.

«Службе пограничного контроля нужна стена, и тогда этому будет положен конец», – подчеркнул Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США, большинство в которой представлено республиканцами, согласилась выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь дело за Сенатом, в котором большинство состоит из демократов.