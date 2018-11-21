Трампу выделили деньги на стену на границе с Мексикой

Палата представителей конгресса США согласилась выделить 5,7 млрд долларов на проект строительства стены на границе с Мексикой.

За выделение средств на проект проголосовали 217 законодателей, против – 185, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на АР.

«Президент дал ясно понять, что хочет обезопасить границу и не подпишет документ, который не предусматривает денег на это», – отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сенат должен рассмотреть проект в пятницу.

В среду президент США Дональд Трамп заявлял, что на границе с Мексикой строят не бетонную стену, а «художественно оформленную конструкцию из стальных реек».

В августе Трамп сообщал, что Вашингтон потратил на строительство стены на границе с Мексикой 3,5 млрд долларов и «просит 5 млрд в бюджете этого года».