Трамп подчеркнул «красоту» стены на границе США и Мексики

США на границе с Мексикой строят не бетонную стену, а «художественно оформленную конструкцию из стальных реек», заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Так он ответил на протесты демократов, которые «не хотят строить бетонную стену», передает ТАСС.

По словам президента США, «конструкция», сквозь которую «можно прекрасно видеть», будет «красивой» и при этом позволит обеспечить безопасность.