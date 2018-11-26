Трамп пригрозил навсегда закрыть мексиканскую границу

Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не депортируют рвущихся в Соединенные Штаты мигрантов в свои страны.

«Мексика должна отправить мигрантов, размахивающих флагами, многие из которых являются хладнокровными преступниками, обратно в свои страны. Отправьте их на самолете, на автобусе, сделайте это как угодно, но они НЕ войдут в США. Мы закроем границу навсегда, если это необходимо. Конгресс, финансируйте строительство стены», – написал он в своем Twitter.

Ранее Трамп тоже пригрозил закрыть границу с Мексикой, где собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки.

Позже СМИ сообщили, что не менее 500 мигрантов попытались прорваться в США с территории Мексики.