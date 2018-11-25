Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Если потребуется, США закроют границу с Мексикой в рамках борьбы с нелегалами, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он заявил в Twitter, что после того, как миграционные законы США десятилетиями нарушались, Вашингтон больше не может «мириться с этой затратной и опасной ситуацией».

На границе со стороны Мексики находятся тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.