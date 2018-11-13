Пограничники США со стрельбой отбили попытку прорыва мигрантов

Не менее 500 мигрантов из стран Центральной Америки попытались прорваться в США с территории Мексики, сообщают СМИ.

В воскресенье на фоне сообщений СМИ о попытках ряда мигрантов прорваться в США был закрыт один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе Сан-Диего (с мексиканской стороны – Тихуана), передает РИА «Новости» со ссылкой на Milenio и Excelsior.

Массовой попытке нелегально пересечь границу предшествовал мирный марш с участием примерно 5 тыс. мигрантов. Часть из них позднее прорвала оцепление, организованное сотрудниками полиции, и бросилась к границе, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Силовики США применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов.

После неудачной попытки прорваться в США мигранты вернулись в свои приюты.

Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать на родину мигрантов, которые попытались прорваться на территорию США.

Напомним, накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, где сейчас собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки.