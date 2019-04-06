Власти 20 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

В федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния подан судебный иск от 20 американских штатов в связи с намерением администрации Дональда Трампа потратить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой, сообщила пресс-служба генпрокурора штата Нью-Йорка Летиции Джеймс.

По словам Джеймс, власти штатов пытаются «заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить 1,6 млрд долларов из федеральных средств на строительство стены на границе», передает ТАСС.

Истцы подчеркивают, что эти деньги изначально предназначались Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов.

Представители 20 штатов также утверждают, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

На прошлой неделе Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой.

Напомним, в середине февраля Трамп подписал декларацию о введении чрезвычайного положения в США в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Конгресс попытался отменить режим ЧП на границе с Мексикой, однако Трамп воспользовался правом президентского вето, заблокировав резолюцию Конгресса США.