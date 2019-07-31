Гурцкая дала совет родителям участников несанкционированных акций

Член Общественной палаты России Диана Гурцкая прокомментировала газете ВЗГЛЯД несанкционированную акцию, прошедшую в центре Москвы 27 июля.

Гурцкая заявила, что юности свойственно бесстрашие и безрассудство, поэтому долг родителей состоит в том, чтобы защитить детей и их будущее, сохранить здоровье.

«Массовые беспорядки – это не место для детей, потому что там просто опасно. Толпа непредсказуема. И риски получения травмы, как и вероятность попасть под административную ответственность, весьма высоки. Если Ваш взрослый, но несовершеннолетний ребенок рвется для участия в массовых беспорядках, то, возможно, он хочет выразить какие-то свои глубоко личные проблемы», – заявила член Общественной палаты.

Она добавила, что к ребенку нужно найти правильный подход, чтобы не оказалось поздно. «Давайте беречь наших детей! Ведь это самое ценное, что есть у нас!», – отметила Гурцкая.

Тем временем «Союз матерей России» в сообщении в Facebook заявил, что дети в последнюю очередь должны быть разменной монетой в митингах, тем более, несогласованных.

«Подвергать опасности свою жизнь на провокационных акциях – итак преступление. А приводить с собой детей вообще за гранью разумного», – говорится в сообщении.

Там заявили также, что сотрудники правопорядка имеют полное право силового воздействия на провокаторов, поэтому в зоне риска оказываются все участники мероприятия.

«Мы считаем, что вопросы доказательства своих прав, в данном случае – спорные вопросы регистрации кандидатов или отказа в таковой, в предвыборной гонке должны решаться только в правовом поле. И ни в коем случае не могут быть основанием для массового манипулирования общественным сознанием, тем более еще неокрепшими детскими умами», – сообщили в организации.

Напомним, ранее в среду председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что несанкционированный митинг, прошедший в центре Москвы 27 июля, не перерос в массовые беспорядки только благодаря усилиям правоохранительных органов.