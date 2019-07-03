МИД раскритиковал поставку канадских бронетранспортеров на Украину

Западные партнеры Украины вместо того, чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, подталкивают украинские власти к продолжению в Донбассе провальной политики экс-президента Петра Порошенко, заявили в МИД России.

«К сожалению, вновь приходится констатировать, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы одернуть и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима Порошенко, не скрывавшего планов силой решить «проблему Донбасса», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что Москва позитивно восприняла разведение сил и средств сторон в Станице Луганской – отмечается, что это «практический шаг» по осуществлению договоренностей «нормандской четверки». МИД призвал восстановить статус-кво также в населенных пунктах Золотое и Петровское, куда после первоначального разведения вновь зашли подразделения ВСУ.

«На этом фоне диссонансом прозвучал уже далеко не первый отказ украинской стороны от согласования на заседании Контактной группы в Минске 2 июля перемирия по случаю начала сбора урожая (так называемое хлебное перемирие). Были отвергнуты и предложенные СММ ОБСЕ дополнительные меры по обеспечению режима «тишины», – отметили в МИД.

Ведомство указывает, что Киев отверг запрет на обстрелы жилых кварталов и объектов критической инфраструктуры.

«Контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделанные накануне президентом Владимиром Зеленским заявления относительно включения Украины в перечень стран-импортеров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ», – заметили в МИД.

Напомним, Зеленский в ходе визита в Канаду провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, по итогам которых было подписано соглашение о поставках вооружений.