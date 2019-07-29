Украинского журналиста высмеяли за идею ввести войска в Россию

Интернет-пользователи высмеяли предложение экс-шеф-редактора журнала «Forbes Украина» и бывшего военнослужащего 95-й бригады ВСУ Максима Кухара срочно ввести войска в Россию для «поддержки демократии».

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары – нет», – написал Марат Зианнурров.

«Подтянуть надо срочно....бригаду санитаров к кому-то...» – отметила Vita Suslova.

«Спасибо за вечер юмора», – отметила Elen Polichenko.

«После него тускнеет даже «Квартал 95», – поддержал ее Denis Toskin.

«Маразм крепчал... Заблокируйте этого ненормального за разжигание ненависти двух стран», – призвал Алексей Матвеев.

«ВСУ – одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты», – считает Aigars Gudmans.

«Это не журналист лощенный, а фашист и бандеровец», – подчеркнула пользователь @ysh6z.

«Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол», – предположил Константин Попов.

«Окончательно Forbes из доверия вышел, если у них такие кадры, пусть даже с приставкой «экс». Ему обзоры сельских бань делать не доверишь», – подчеркнул lizander_57.

«Как в анекдоте. Украине, чтобы войти в состав России, надо объявить России войну и сразу сдаться», – отметил Jordan Spence.

Напомним, Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».

Бывший шеф-редактор «Forbes Украина» не впервые фантазирует на тему обострения отношений России и Украины. Ранее он подробно описывал, каким может быть «вторжение» России на Украину.

Кроме того, Кухар отметился призывом нарушать несуществующую австрийско-украинскую границу, чтобы таким образом отомстить Австрии за приглашение российского лидера Владимира Путина на свадьбу главы МИД страны Карин Кнайсль.

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