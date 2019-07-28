В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.

Российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования.

Парад принимал президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин.

В парадном строю в акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Также непосредственное участие в торжественном мероприятии приняли более 4 тыс. военнослужащих, 41 летательный аппарат.

На Неве парадный строй возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава».

В своей речи на параде Владимир Путин обратился со словами благодарности ко всему личному составу Военно-морского флота и подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиги российских моряков.

Он указал также, что Россия будет строить «на длительную историческую перспективу уникальный флот для «сильной суверенной державы».