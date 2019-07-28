Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

В воскресенье президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.

Российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования.

На параде по акватории Невы пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам, передает РИА «Новости».

Впервые участие в главном военно-морском параде примут фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подлодка «Кронштадт».

Также в торжествах примут малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Иван Антонов», на установленной для речного фарватера скорости пройдут также тактические группы патрульных катеров «Раптор» и противодиверсионных катеров «Грачонок».

После морской части парада над Сенатской площадью пролетят самолеты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, летающих радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.