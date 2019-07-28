Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота России. Глава государства на борту катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Позже Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы, передает ТАСС.

В Кронштадте праздничные мероприятия открылись в 8.00 мск молебном в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца.

В Санкт-Петербурге праздник начнется в 9.30 мск с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера «Аврора».

О готовности к Главному военно-морскому параду доложит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ начнется в акватории Невы в районе Благовещенского моста. После его действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь.

Участие в параде примут более 4 тыс. военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат.

На Неве возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава».

За парадом, наряду с тысячами петербуржцев и гостей города, будут наблюдать пять семей с детьми, пострадавшие от паводка в Иркутской области.

Владимир Путин традиционно посещает военно-морские парады в Санкт-Петербурге. На этот раз он прибыл на день раньше. В субботу глава государства погрузился на дно Финского залива к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга» и встретился с семьями погибших Баренцевом море подводников.