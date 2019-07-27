Путин погрузился на дно Финского залива к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга»

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».

Погружение на спускаемом аппарате «Си Эксплорер – 3» продлится около часа, передает ТАСС.

Глубина погружения – около 50 метров. Во время него в присутствии Владимира Путина на месте гибели подлодки один из водолазов установит памятную табличку. После будет приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Перед началом погружения руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал российскому лидеру и сопровождавшим его министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и о судьбе Щ-308.

Путину также показали карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308 и других подлодок, схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

Подлодка Щ-308 «Семга» была заложена в 1930 году на заводе «Красное Сормово». В 1935 году она была включена в состав Балтийского флота. В сентябре 1942 года заняла позицию в районе финского острова Уте в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. тонн.

Однако «Семга» получила повреждения и из похода уже не вернулась.

2 мая 2018 года во время экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» остов подлодки обнаружили при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс.

После идентификации лодки было установлено, что она погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения «Зеенгель» («Морской еж»).

Вместе с подлодкой погибли 40 членов ее экипажа.