Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге

Президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Президент на катере обойдет парадную линию боевых кораблей на Кронштадском рейде и примет парад в акватории Невы, передает ТАСС.

В 2019 году в параде примут участие свыше 4 тыс. моряков, 43 боевых корабля и подводных лодки Балтийского, Северного Черноморского флотов. Среди них будут фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск».

Кроме того, в ходе парада планируется пролет 41 самолета военно-морской авиации.

Ранее глава государства приглашал пять семей из Иркутской области, дома которых пострадали во время наводнения, посетить Санкт-Петербург и посмотреть военно-морской парад.