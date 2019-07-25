Путин пригласил семьи из Приангарья посетить парад в Петербурге

Президент Владимир Путин пригласил пять семей из Иркутской области, дома которых пострадали во время наводнения, посетить Санкт-Петербург и посмотреть военно-морской парад.

«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», – сказал президент в ходе встречи, передает ТАСС.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье – в День Военно-морского флота.

Путин также обсудил с участниками встречи проблемы, возникшие из-за паводка. Он заметил, что специально для этого пригласил на встречу вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Беседа прошла в представительском кабинете, где Путин обычно принимает иностранных лидеров.

На встречу к президенту приехали семьи Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых. Кроме взрослых, в мероприятии приняли участие 14 детей, в том числе Матвей Сафронов, который ранее уже беседовал с Путиным в Тулуне. Встреча прошла в непринужденной обстановке, семьи с детьми сидели полукругом вокруг Путина, который приехал на нее в костюме без галстука. Юные участники встречи – самой младшей из них исполнилось полтора года – активно говорили и даже «гулили», перебивая президента. На реплики некоторых из них он шутливо отвечал.

На прошлой неделе Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

При этом Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и раскритиковал власти за медлительность при размещении пострадавших. Глава государства также пообещал осенью вновь посетить Приангарье, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.