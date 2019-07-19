Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Приангарье

Президент Владимир Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и раскритиковал властей за медлительность при размещении пострадавших.

В ходе совещания о действиях, направленных на ликвидацию последствий наводнения, вице-премьер Виталий Мутко доложил, что ряд пострадавших в настоящее время живут у своих родственников.

«Как сегодня женщина с детьми, которая говорит: «Я пока у родственников живу, все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить) временное размещение, пока вы будете мои жилищные условия (улучшать)», – сказал Мутко.

«Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет», – отреагировал на это президент, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка. «С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

Президент отметил, что плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

Путин также подчеркнул, что все дети из пострадавших в результате наводнения районов должны приступить к учебе с 1 сентября. По словам главы государства, «если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно».

«Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что государственную помощь должны получить не только сельхозпроизводители в пострадавших от наводнения районах, но также малый и средний бизнес.

«Поручение о предоставлении Иркутской области субсидии для оказания помощи сельхозпроизводителям дано, но сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю», – добавил президент.

По его словам, соответствующие изменения необходимо будет внести «и в указ, и в постановление правительства и предусмотреть помощь».

Между тем, Мутко, докладывая Путину о работах в Иркутской области после наводнения, заявил, что работа социальных объектов восстановлена, обеспечение населения питьевой водой планируется наладить в ближайшее время.

В пятницу в разговоре с жителями Иркутской области Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области якобы стали следствием взрывных или каких-то иных работ. Он также подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».