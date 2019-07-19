Мутко доложил Путину о работах в Иркутской области после наводнения

Работа социальных объектов в Иркутской области восстановлена, обеспечение населения питьевой водой планируется наладить в ближайшее время, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту России Владимиру Путину.

По его словам, всего в ходе спасательных работ 25 июня было эвакуировано 2 048 человек, в том числе 447 детей, передает РИА «Новости».

При этом, 1 231 человек были эвакуированы в 17 временных пунктов размещения.

«В целях недопущения сегодня чрезвычайных ситуаций пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов численностью населения 22 тыс. человек», – сказал Мутко.

На сегодняшний день уже восстановлено водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение, телефонная и почтовая связь. Все социальные объекты, почтовые отделения работают в штатном режиме, отметил Мутко.

Также он добавил, что из-за просушки ряд социальных объектов и жилых домов по-прежнему остается без электричества.

«Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тысяч кубометров остатков разрушенных домов и строений. Эта работа продолжается, объем еще очень большой, но мы рассчитываем, что в течение ближайших 2-2,5 недель мы с этой работой справимся», – сказал он.

Мутко также пояснил, что в Иркутскую область осуществляются поставки бутилированной воды, поскольку из водопровода пить техническую воду нельзя. По его словам, проблему удастся устранить в ближайшее время.

Также он рассказал, что в пострадавших районах организована работа 28 межведомственных пунктов по восстановлению документов.

«Сегодня за восстановлением документов обратились 2 741 человек. Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства», – сказал Мутко.

Полностью восстановить жилье в затопленных районах планируется в третьем квартале 2020 года. По словам Мутко, единовременно построить столько жилья затруднительно, этим и вызваны такие длительные сроки.

Всего из-за наводнения было повреждено 9 068 домов: почти 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой, ремонт возможен в 5,6 тыс. домов.

«Мы приняли решение, что ремонт будем проводить из расчета 6 тысяч рублей на квадратный метр», – сказал вице-премьер.

Между тем, правительство уже выплатило пострадавшим от наводнений жителям Иркутской области 1,6 млрд рублей. Также сформирован резервный фонд в размере 1,5 млрд рублей на случай непредвиденных обстоятельств.

«Единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 37 тыс. 683 гражданина на общую сумму 376 млн рублей», – сказал Мутко.

Напомним, в пятницу, 19 июля, Владимир Путин посетил город Тулун, пострадавший после наводнения в Иркутской области.

В разговоре с жителями Иркутской области Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области якобы стали следствием взрывных или каких-то иных работ.