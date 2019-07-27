Путин встретился с семьями погибших Баренцевом море подводников

Президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море в ходе пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Глава государства встретился с членами семей 13 погибших офицеров, передает РИА «Новости».

На мероприятии также присутствует глава Минобороны Сергей Шойгу, его заместитель, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.