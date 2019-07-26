Появились новые подробности задержания российского судна на Украине

Задержанный в Одесской области российский танкер Neyma заранее направил запрос украинским береговым властям на заход в порт, сообщил источник в Службе безопасности Украины.

Владелец судна Neyma за несколько суток получил разрешение от украинских береговых властей на заход в порт. Претензий к судну не было, поэтому он якобы мог зайти в порт и стать на ремонт в Измаильском судоремонтном заводе, передает «Страна».

«Судно пришло на плановый ремонт в Измаильском СРЗ. На Украине ремонт стоит дешевле, чем в России или Румынии, а качество такое же. Поэтому был сначала запрос в порт и в СРЗ. Судно не находится в черных списках, у судовладельца нет исков или нарушений в иностранных портах, поэтому им разрешили заход в Измаил», – отметил источник.

По его словам, СБУ также проинформировали о предстоящем заходе танкера. Однако за пару часов до захода танкера позвонили власти Киева и «приказали задержать судно по подозрению в препятствовании прохода катерам в Керченском проливе».

По информации источника, решение об аресте судна принималось в секрете первыми лицами СБУ. Отмечается, что задержание российского танкера носит характер спецоперации, спланированной первыми лицами государства.

Ранее посольство США в Киеве, комментируя задержание российского танкера, заявило о гуманности новой власти Украины.

В четверг служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.