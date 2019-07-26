Посольство США на Украине отреагировало на задержание российского танкера

Американское посольство в Киеве, комментируя задержание российского танкера украинской стороной, заявило о гуманности новой власти Украины.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно, в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», – говорится в заявлении посольства в Twitter.

В четверг служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.