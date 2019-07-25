Стала известна компания-владелец задержанного на Украине танкера

Задержанный на Украине танкер Neyma принадлежит компании из Геленджика Altomar Shipping, договора с профсоюзом моряков на нем нет, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

«Судно NEYMA принадлежит компании Altomar Shipping, Геленджик», – сказали РИА «Новости» в профсоюзе.

Там уточнили, что с данной компанией союз не работает, коллективным договором судно не покрыто. Компании, по данным портала Equasis, принадлежит только этот танкер-продуктовоз, уточнил представитель профсоюза.

В четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Также появилось видео задержания танкера.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.

В Госдуме заявили, что задержание на Украине российского танкера в отместку за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2019 года является пиратством. Подчеркивалось, что новый инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.