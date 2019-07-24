Лужков рассказал Познеру о подвиге Немцова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью Владимиру Познеру рассказал о том, как политик Борис Немцов в 90е годы на дал тогдашнему президенту Борису Ельцину отдать Курильские острова Японии.

Лужков вспомнил, что «во времена Бориса Николаевича Ельцина было желание все отдать». «Он отдал Крым, он думает отдать Курильские острова, появились еще и в министерстве иностранных дел, в общественности появились такие течения: «Давайте, ну что там? Ерунда! Подарим им, отдадим эти Курильские острова», – отметил бывший мэр, слова которого приводятся на сайте Познера.

Тогда, по его словам, «только два человека, среди которых был (помощник и пресс-секретарь Ельцина Сергей) Ястржембский и (Борис) Немцов, сделали все, чтобы Борис Николаевич в итоге не подписал документа по передаче островов».

«Они сделали подвиг, я считаю. … Потому что они в то время могли нарваться на такое отношение к их предложениям со стороны… ну, Ельцин! Как тот же Немцов говорил, это царь! да? … И нужно сказать, что если они идут поперек мнения руководителя, да еще с такими амбициями, то может на этом их карьера и закончиться. Это требовало гражданского мужества, между прочим», – пояснил Лужков.

В апреле представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты.

Между тем, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД