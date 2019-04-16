Россия и Япония обсудили совместную деятельность на Курилах

Представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, позволяющего беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты.

В переговорах о совместных проектах стран на южной части Курильских островов приняли участие заместитель директора консульского департамента МИД России Наиль Латыпов и заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма. Встреча проходила в закрытом формате.

«Стороны подробно обсудили совместную экономическую деятельность на четырех северных островах (так в Токио именуют южную часть Курил) с прицелом на достижение соглашения, которое позволило бы беспрепятственно осуществлять проекты в рамках такой деятельности», – передает сообщение МИД Японии ТАСС.

Там также рассказали, что в ходе консультаций была затронута тема гуманитарных обменов между северной японской префектурой Хоккайдо и Сахалином.

Напомним, Москва и Токио ведут консультации по пяти направлениям совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Однако в Японии отметили, что у Москвы и Токио есть некоторые разногласия. Так, Россия считает, что осуществлять проекты необходимо в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

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