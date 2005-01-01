Мини-референдум на Курилах назвали хорошей демократической историей

«Результат в 96% не оставляет никакого пространства для интерпретаций», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя результаты социологического опроса жителей Курил, проведенного ВЦИОМ.

«Во-первых, это ожидаемый результат. Во-вторых, хорошо, что такой опрос был проведен. Потому что по этому вопросу, в первую очередь, нужно было узнать, что думают местные жители», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, в ходе которого большинство жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

«Тут, кстати, надо отметить роль врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который изначально высказался против передачи островов и предложил изучить мнение жителей. Это хорошая демократическая история», – отметила политолог.

«И мне кажется, что единодушное мнение жителей является определяющим фактором в ходе переговорного процесса с Японией, так как результат в 96% не оставляет никакого пространства для интерпретаций. И нашим дипломатам это нужно принимать во внимание в первую очередь», – резюмировала она.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии. В опросе, который проводился с 11 по 17 февраля, приняли участие 7 тыс. 695 человек старше 18 лет (две трети совершеннолетних жителей Курил).

В ходе опроса задавали и другие вопросы, что позволило жителям передать врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко список проблем и пожеланий.

Напомним, японское правительство, чтобы не повредить переговорам с Россией, воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли северные Курильские острова «исконно японской территорией».