На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия, пострадали пятеро, сообщила киргизская Государственная служба.

«Конфликт произошел между гражданами Киргизии и Таджикистана, по предварительным данным пострадали пять человек», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Других подробностей инцидента не приводится.