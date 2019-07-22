Пациентам пришлось стирать бинты в поселковой больнице

Минздрав Забайкальского края проводит проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые были вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении.

«Ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тыс. рублей, запас всех медикаментов рассчитан почти на восемь месяцев, в частности, бинтов в больнице на сегодня 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», – приводятся слова министра здравоохранения Забайкальского края Валерия Кожевникова на сайте ведомства.

Об отсутствии медикаментов в стационаре поселка Вершино-Дарасунский сообщили местные жители во время рабочей поездки врио губернатора региона Александра Осипова и членов краевого правительства.

Ранее сообщалось, что пациенту в Новороссийске заклеили рану скотчем, а пенсионерке в Башкирии сделали шину из швабры.