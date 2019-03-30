Пациенту заклеили рану скотчем в больнице Новороссийска

Минздрав и прокуратура Краснодарского края проверяют информацию о жалобах инвалида из Новороссийска, которому вместо пластыря заклеили рану скотчем.

Местный житель, имеющий инвалидность, пожаловался на халатность медперсонала. Мужчине сделали операцию по удалению жировика, а оставшуюся после хирургического вмешательства глубокую рану не зашили, только заклеили ее несколькими полосками скотча, передает «Российская газета».

Сам мужчина узнал об этом, уже вернувшись домой, когда пришло время менять повязку. По его словам, после вписки никто не предупредил его о последствиях.

В больнице заявили, что «все врачебные манипуляции проводятся согласно стандартам оказания медицинской помощи».

Ранее в Башкирии умерла пенсионерка, которой в больнице зафиксировали перелом обломком швабры. Врачи Кушнаренковской районной больницы отказались госпитализировать пожилую женщину с переломом шейки бедра и наложили ей шину из куска швабры. Прокуратура Башкирии сообщила, что наложившего шину врача привлекут к ответственности.