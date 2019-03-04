Наложившего пенсионерке шину из швабры врача решили наказать

В Башкирии привлекут к ответственности сотрудника больницы, который наложил пациентке шину из швабры.

«При оказании первичной медицинской помощи медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они использовали подручное средство немедицинского назначения – часть швабры для мытья полов», – сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Пациенткой оказалась женщина 82 лет, в приемное отделение Кушнаренковской центральной районной больницы она поступила с переломом шейки бедра.

Позже проверка показала, что в больнице все-таки были специальные медицинские средства для фиксирования перелома.

Прокуратура района потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к ответственности.

Ранее сообщалось, как прокомментировала происшествие внучка пострадавшей.