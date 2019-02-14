Пенсионерке сделали шину из швабры в больнице в Башкирии

В одной из башкирских больниц врачи отказались госпитализировать пенсионерку с переломом шейки бедра и сделали ей шину из швабры, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больнице, передает 360. О происшествии рассказала внучка женщины 1935 года рождения.

«В больнице отказали в госпитализации, так как считают, что она не нужна, случай не экстренный. Бабушку отказываются довезти до дома, она живет в деревне, и донести ее просто нереально, а оставить ее до утра тоже отказываются», – рассказала она.

Она добавила, что пенсионерке оказали необходимую помощь, но не стали оставлять в больнице.

«Поставили ей сапожок, зафиксировали. Сказали, что он поможет срастись шейку бедра. Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице», – заключила внучка пострадавшей.

Стоит отметить, что за последнее время в российских медучреждениях участились случаи небрежного обращения с пациентами.

СМИ сообщали, что охранник в больнице Петрозаводска выкинул пациента за дверь. В больнице Стерлитамака пациентку оставили на полу, об этом рассказали очевидцы в соцсетях.