Охранник выкинул из петрозаводской больницы пациента

Минздрав Карелии проводит проверку Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Петрозаводска, где охранник якобы выставил за дверь пациента.

Житель Петропавловска Денис Щербаков опубликовал в соцсетях ролик, где снят лежащий у входа в учреждение мужчина, передает ТАСС.

Автор ролика на записи сообщил, что пациента привезли на скорой, а потом охранник в грубой форме выставил его на улицу.

«По данному случаю будет проведено всестороннее служебное расследование», – сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Елена Коковурова.

Главврач больницы Алексей Хейфец пояснил, что попавший на запись мужчина без определенного места жительства – постоянный посетитель учреждения. Он добавил, что этого пациента через день привозит скорая помощь или он приходит сам.

12 февраля бригада скорой помощи доставила его с подозрением на сотрясение головного мозга, врачи провели осмотр, сделали снимки, черепно-мозговая травма не подтвердилась.

Хейфец заверил, что с 14.00 до 16.00 он был в холле больницы.

«По записям с камер наблюдения видно, что около 16.00 к нему подходит охранник ЧОПа и без рукоприкладства, драки предлагает покинуть помещение, так как он стал ругаться и мешал другим посетителям. Мужчина встает, берет пакет, выходит на улицу и садится на лестницу. Потом он сполз и лег. Вся видеосъемка, опубликованная в интернете, уже сделана после 18.00, а два часа он просидел на лестнице», – сказал главврач.

В региональном МВД сообщили, что автор видеозаписи обратился в полицию, по данному факту проводится проверка, в ходе которой установят все детали инцидента.